Voz de filha de Ryan Reynolds e Blake Lively aparece em faixa de Taylor Swift

A amizade entre a cantora Taylor Swift e o casal de atores Ryan Reynolds e Blake Lively continua firme e forte. A última prova disso é que a filha de 2 anos dos dois, James Reynolds, foi creditada na música Gorgeous – é dela a voz de bebê na introdução da faixa do novo álbum de Swift, Reputation.

A confirmação veio no encarte do disco lançado hoje. Antes disso, fãs já especulavam sobre a participação da pequena. Os pais da menina haviam curtido o post de Swift no Instagram anunciando a música. Além disso, a cantora já havia revelado a informação em uma sessão secreta do novo álbum, aberta para apenas alguns fãs.

Reynolds e Lively são conhecidos membros do squad de Swift. No vídeo de Look What You Made me Do, o nome do casal aparece escrito na camiseta de uma das encarnações da cantora. O trio também passou o feriado americano de 4 de julho do ano passado junto, quando Taylor ainda namorava o ator Tom Hiddleston.