Vanessa Jackson presta tributo a Whitney Houston

Mesmo já não estando entre o público, a cantora norte-americana Whitney Houston segue sendo homenageada em todo o mundo, inclusive no Brasil. O tributo “Uma Saudação à Whitney Houston” ocorre neste sábado, às 21h, e domingo, às 19h, para relembrar a obra da cantora. A apresentação será liderada pela cantora paulistana Vanessa Jackson, que ganhou destaque por vencer a primeira edição do reality show musical “Fama”, da Rede Globo, e do concurso “Esse Artista Sou Eu”, do SBT.

As apresentações ocorrem no Teatro Iguatemi, no Shopping Iguatemi Campinas. Ela será acompanhada por banda formada por Max Fontoura (teclado), Fabio Fontour (bateria), Kael Martins (guitarra), Thaizinho Costa (baixo) e Davi Lima (saxofone). Foto: Divulgação

Vanessa contou ao LIBERAL nesta semana que o show foi idealizado pelo bailarino Rafael Mello, na ocasião da morte da cantora. O espetáculo começou com outra vocalista, e agora quem assume a posição é Vanessa Jackson. “Fiquei muito feliz com o convite porque sempre fui fã da Whitney! Quando ela veio ao Brasil, para o Hollywood Rock em 1994, minha mãe pediu para que eu cantasse músicas dela, e a partir disso começou minha admiração”, celebra.

“Ela sempre interpretou suas músicas de uma forma única, ímpar, fazia todo mundo se emocionar. E o público realmente se emociona bastante, principalmente com os clássicos. A maioria das suas músicas falam de amor, e independente de você entender inglês ou não, você consegue saber que ela está falando de amor. É muito bacana ver a reação do público neste espetáculo”, observa Vanessa.

No repertório não deverão faltar clássicos como “I Have Nothing”, “Run To You” e “I Am Every Woman”, que estão na setlist do show. Os fãs também podem esperar “I Wanna Dance With Somebody” e “Saving All My Love For You”, “I Look To You”. As músicas internacionais são a principal referência da carreira de Vanessa. Tanto que se pudesse escolher, a cantora faria um tributo com “love songs” (canções de amor”) com faixas de vários artistas. “Colocaria James Brown, Stevie Wonder, Mariah Carey, com canções destes grandes ícones da música, principalmente da americana”. Sobre a carreira solo, Vanessa confessa que é “preguiçosa” para gravar, mas que planeja um novo álbum para breve.

ACONTECE: Vanessa Jackson apresenta “Uma Saudação à Whitney Houston” neste sábado, às 21h, e domingo, às 19h. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$100. O Teatro Iguatemi fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações 3294-3166.