Vanessa da Mata lança novas faixas do seu DVD

A vontade de experimentar e modernizar sua sonoridade sempre foi uma característica de Vanessa, e “Caixinha”, novo DVD gravado ao vivo, vem repleto de novos sons e formas, em que as programações eletrônicas estão mais presentes, em primeiro plano, se incorporando ao som orgânico do trio de músicos que a acompanha atualmente.

Vanessa da Mata lançou na última sexta-feira, o segundo “bundle” de seu novo DVD. “Vermelho” e a inédita “Orgulho e Nada Mais” foram as faixas liberadas. Os vídeos, que mostram o registro ao vivo, já estão disponíveis no canal da cantora no Youtube.

Por outro lado, a compositora conectada com as raízes da música brasileira está muito presente em canções delicadas, como a faixa-título, composta durante o retiro feito para os ensaios para o DVD no sítio do Tom, e interpretada apenas com acompanhamento de violão.

Gravado na Casa Natura Musical, em São Paulo, em maio, o novo DVD de Vanessa traz no repertório releituras dos maiores sucessos da carreira da cantora, além de músicas inéditas e regravações.

“Caixinha de Música” será o primeiro projeto da cantora e compositora desde “Segue O Som”, lançado em 2014. Com sete álbuns lançados, Vanessa é uma das mais prestigiadas da música brasileira.