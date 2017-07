U2 anuncia mais um show em São Paulo

Foto: Pixabay - CC

O U2 anunciou mais um show em São Paulo. A quarta apresentação no Estádio do Morumbi está marcada para o dia 25 de outubro. A abertura fica com o ex-Oasis Noel Gallagher´s High Flying Birds.

Os demais shows já estão agendados para os dias 19, 21 e 22, mas com ingressos esgotados.

A turnê vai festejar os 30 anos do álbum The Joshua Tree’, lançado em 1987.