Trio canta e faz a festa no programa

A música sertaneja pulsa forte em três amigos de Santa Bárbara d’Oeste, que decidiram se unir nos palcos da região para seguir apresentando repertório baseado em sucessos do estilo. Os músicos Billy, Nivaldo Luis e Rogério participam do primeiro “Banquinho e Violão” ao vivo de 2018 neste sábado, a partir das 11h, com transmissão pela rádio VOCÊ (AM 580).

A festa que os músicos fazem nos palcos é tanta que diversos vídeos registraram este momento, em shows diversos, e foram publicados nas redes sociais. Com formação de viola, violão e teclado, eles seguem despertando a paixão sertaneja no público.

Foto: Divulgação

Billy é cantor, com mais de 30 anos de carreira, e integra a Banda Rheluz, que está em atividade na região desde a década de 1990. Nivaldo Luis & Rogério também têm três décadas de trajetória na música.