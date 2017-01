Tributo em homenagem a Rita Lee faz estreia nacional em Campinas

“Agora Só Falta Você”, faixa gravada pela cantora Rita Lee no disco “Fruto Proibido” (1975), agora dá nome ao novo projeto em homenagem a cantora. O novo show da NN Produções Artísticas, especializada em tributos, faz sua estreia nacional no Teatro Iguatemi Campinas, no Shopping Iguatemi, nesta quinta-feira (12), às 21h. Em 80 minutos de apresentação, a cover Lia Santiago e banda interpretam clássicos da roqueira, com requintes cenográficos e instrumentais. Em entrevista ao LIBERAL na tarde de terça-feira, Lia adiantou detalhes da homenagem.

A figura da paulistana Lia Santiago já é conhecida pelos fãs de Rita Lee, e chega até confundir pela semelhança entre ela e a artista original. Já são 25 anos de atividade interpretando sua obra. “Começou como uma brincadeira, tocando em barzinho. E o pessoal dizia que eu parecia muito com ela. Comecei a fazer o cover e deu certo!”, lembra sobre o início. Ela conta que este novo projeto foi idealizado pela Produtora, que a convidou para liderar as apresentações nos palcos de todo o Brasil. “Vamos estrear em Campinas, e já tem mais de 50 shows marcados em todo o País em 2017. Não só este, como tributos à Tim Maia, Michael Jackson, entre outros da produtora”.

Ela explica que na apresentação os sucessos não serão interpretados fielmente às suas gravações, mas sim como releituras. “Então não é aquela coisa ‘igualzinha’ ao original, como em um show cover. Temos um cenário, com projeções, releituras assinadas por um maestro, é bem diferente. É desafiador porque é um trabalho mais forte, diferente do que estou acostumada, no qual sei todas as notas ‘de cor’”. Foto: Divulgação

No repertório, não devem faltar hits como, além da faixa que batiza o tributo, “Ovelha Negra”, “Doce Vampiro”, “Baila Comigo”, “Lança Perfume”, entre outros. “Se tivesse que escolher uma música, seria ‘Coisas da Vida’, porque ela me traz recordações, me marcou. Em todos estes anos de carreira como cover, não teve um show que eu a cantei e todos se emocionam, o fã clube todo chora, e eu choro junto! Também porque me identifico bastante com esta música”, destaca, sobre a gravação do disco “Entradas e Bandeiras” (1976).

A intérprete, que já foi reconhecida pela própria Rita Lee como seu cover oficial, afirma que “Rita Lee sabe de tudo”, e mesmo sem ter sido oficialmente questionada para a apresentação, já sabe sobre a estreia. “Como ela mesma já me disse, em qualquer lugar que ela esteja, o telefone dela toca mais que qualquer outro! Acredito sim que a produção dela vá dar ‘uma olhadinha’ porque o show não vai parar, vai rodar por outros lugares. Torcemos para que ela mesma vá assistir, quem sabe não nesta ocasião”.

ACONTECE: O tributo “Agora Só Falta Você” estreia nesta quinta (12), às 21h. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80. O Teatro Iguatemi fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Informações pelo telefone 3294-3166.