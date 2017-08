Tributo a Whitney Houston é apresentado em Paulínia

Foto: Divulgação

Whitney Houston é considerada uma das maiores artistas norte-americanas. Mesmo depois de mais de cinco anos da sua morte, ela continua na lembrança dos fãs, seja como atriz, em filmes como “O Guarda Costas”, seja como cantora, em sucessos como “I Will Always Love You” e “When You Believe”, canção da animação “O Príncipe do Egito” que ganhou o Oscar de melhor música original em 1999. Para celebrar a diva, o Theatro Municipal de Paulínia recebe o show “Uma saudação a Whitney Houston”.

No tributo, Whitney será interpretada pela cantora Vanessa Jackson, revelada pelo programa “Fama”, da Rede Globo, em 2002. A apresentação acontece nesta sexta-feira, a partir das 21h, e os ingressos custam entre R$40 e R$90.

O show fará uma verdadeira viagem pela carreira de Whitney, com espaço dedicado, inclusive, aos filmes em que a artista atuou, como “Falando de Amor”, “Um Anjo Em Minha Vida” e, claro, “O Guarda Costas”. No repertório, estão seus maiores sucessos como “I Will Always Love You”, “I Have Nothing”, “Run To You” e

“I Am Every Woman”.