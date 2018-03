Teodoro & Sampaio traz sucessos da carreira para Americana

Foto: Rede Globo - Divulgação

Os sucessos sertanejos de Teodoro & Sampaio continua atraindo uma legião de fãs pelo Brasil. Beirando os quarenta anos de carreira, a dupla volta a Americana para apresentar seu mais novo CD, “Meu Piquí de Goiás”, e também sucessos consagrados, como “Mulher Chorona”, “Vestido de Seda”, “Paixão Proibida”, entre muitos outros. A apresentação ocorre neste sábado, no salão do Flamengo. Os portões serão abertos às 22h. A classificação é 18 anos.

“Nas vezes em que fomos aí tudo ocorreu bem demais! Foi muito bom!”, lembra Teodoro em entrevista ao LIBERAL nesta semana. No show, eles apostam nas músicas novas. “Nós lançamos este disco há uns meses e está indo muito bem. Mas o público gosta mais das músicas antigas, né?”, confessa o cantor.

O humor, uma característica forte nas letras da dupla, também estará presente na apresentação. “Nosso sertanejo é ‘sem vergonha’! Mas também gravamos músicas apaixonadas. Seja sátira, ou o que for, a letra tem que ser boa [para gravar]!”, explica o cantor.

Teodoro ainda comemora o fato de terem um público fiel por todo o País, principalmente no interior de São Paulo. “É muito gratificante, porque por onde passamos temos uma legião de fãs!”. Na estrada sertaneja há quase 40 anos, Teodoro comenta o atual cenário sertanejo. “Meu gosto musical é um pouco diferente, mas [o cenário] ainda ‘dá’ pra todo mundo. Se o cara está fazendo algum sucesso, é porque o público está acompanhando! O digital hoje está muito forte, as redes sociais são muito fortes, e o pessoal do universitário tem seu povo, tem campo. Mas eu gosto mesmo da música sertaneja apaixonada!”.

Acontece. A dupla Teodoro & Sampaio faz show neste sábado, a partir das 22h. Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 300. O Clube Flamengo fica na Rua Jaime Gabriel dos Santos, 260, Chácara Machadinho. Informações pelo site.