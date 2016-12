Os shoppings da região promovem atrações natalinas nesta quinta-feira (22). O Shopping Center Limeira recebe o tenor Jorge Durian, que apresenta repertório voltado a data, misturado a canções de sucesso internacional, às 20h30. Ainda hoje, o show inédito “Meu Presente de Natal” encerra a temporada de apresentações natalinas do Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas, às 20h. As atividades são gratuitas.

O tenor Jorge Durian é brasileiro, com descendência armênia, e é reconhecido no exterior, principalmente na Itália. Ele inclusive já teve a oportunidade de se apresentar junto aos Tenores Plácido Domingos, José Carreras e Luciano Pavarotti. Jorge Durian, inclusive, ficou conhecido após uma participação no concerto de Luciano Pavarotti no Brasil, em 1991.

Foto: Divulgação

Um dos seus trabalhos de maior reconhecimento dele foi a faixa de abertura da novela “Esperança” (2002) da Rede Globo. Na apresentação no Shopping Center Limeira, ele será acompanhado por violinistas. O estabelecimento fica na Avenida Carlos Kuntz Busch, 800, Parque Egisto Ragazzo. Informações pelo telefone 3455-8400.

Campinas

O show “Meu Presente de Natal” encerra as atividades culturais natalinas no Parque Dom Pedro Shopping. A apresentação terá 40 minutos de duração e ocorrerá na Entrada das Águas. A montagem contará com elenco de mais de 40 pessoas, entre atores e bailarinos, que desde o início do mês têm realizado as paradas “Estação de Natal” no estabelecimento, sempre de terça-feira a domingo. Ainda haverá a participação de acrobatas de solo e aéreos, cantores e performers. O Parque Dom Pedro Shopping fica na Avenida Guilherme de Campos, 500, Jardim Santa Genebra. Informações pelo telefone 4003-7740.