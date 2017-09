Tenor faz novo concerto em Americana

Foto: Divulgação

O tenor americanense Cesar Camargo apresenta nesta sexta-feira, a partir das 20h, no Teatro Paulo Autran, em Americana, o show “Nella Fantasia”, em que vai apresentar canções de sucesso e músicas inéditas do seu repertório. A apresentação é a última da sua passagem pela cidade em 2017, já que o músico retorna para a Rússia, país onde está radicado há seis anos, para encerrar seus estudos.

Em entrevista ao LIBERAL, o tenor falou sobre sua carreira, a apresentação dessa sexta e a emoção de cantar para o público de sua cidade natal. “Cada vez que eu venho para Americana eu faço algumas apresentações porque o público sempre pede. Além disso, é uma maneira de eu ter esse contato com o pessoal daqui. Adoro a minha cidade e esse é um momento em que eu posso rever meus amigos e onde as pessoas podem conhecer meu trabalho, então, é um momento muito especial. Sempre fico muito ansioso”, comentou o músico.

No show “Nella Fantasia”, Camargo apresenta um repertório diferente das demais apresentações. Entre as novidades, canções inéditas e uma homenagem a Elvis Presley. “Cerca de 70% do repertório são de músicas que eu ainda não havia cantado nas minhas apresentações no Brasil. Além disso, tem as músicas que eu sempre canto nos shows de Americana e que não podem ficar de fora, como ‘Hallelujah’, ‘Perhaps Love’ e ‘Luna’. Também vou fazer um tributo ao Elvis e teremos um bloco só com boleros, tudo para que as pessoas tenham contato com vários estilos musicais”, explicou.