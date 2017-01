Tenor americanense volta da Rússia e realiza apresentação

Depois do sucesso ao participar do “Programa Raul Gil”, o tenor Cesar Camargo-Schneider conseguiu a oportunidade de desenvolver seus estudos na Rússia, onde mora há seis anos. Mas quando a saudade bate, ele volta ao Brasil para visitar a família e também para atender aos pedidos dos fãs. Nesta sexta-feira (27), o tenor realiza a apresentação “Hino ao Amor” no Teatro Paulo Autran, às 20h.

“Como já faz um ano e meio da minha última apresentação na cidade, decidi colocar o nome ‘Hino ao Amor’ porque é como se fosse uma homenagem às pessoas que vão me prestigiar nesta ocasião!”, justifica o tenor. O repertório será baseado em clássicos românticos, como “Caruso”, “Hymne a L’Amour”, “Aleluia”, “Con te Partirò”, “A Mi Manera (My Way)”, “Mia Gioconda”, “O Sole Mio”, “New York New York” e “Luna”. Foto: Divulgação

Cesar tem focado seus estudos na carreira acadêmica e já pensa em continuar os estudos com um mestrado, seguido de doutorado. No último mês de dezembro, ele participou da Competição Internacional Rimsky Korsakov, onde venceu três categorias da premiação. “O melhor de tudo é que foi transmitido pela internet, e o público daqui pode acompanhar também”, celebra o tenor.

ACONTECE: Cesar Camargo-Schneider apresenta “Hino ao Amor” nesta sexta-feira (27), às 20h. Os ingressos custam R$ 25 antecipados e R$ 40 na hora. O Teatro Paulo Autran fica na Rua Belém, 233, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Informações pelos telefones 99393-4619 ou 3458-4014.