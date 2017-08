Taylor Swift quebra recorde com clipe de ‘Look What You Made Me Do’

A cantora americana Taylor Swift bateu nesta segunda-feira um recorde mantido por Adele desde o lançamento de Hello, em outubro de 2015. Seu novo clipe, “Look What You Made Me Do”, teve 34 milhões de visualizações nas suas primeiras 24 horas na plataforma Vevo, no YouTube, superando o número da britânica, que havia sido de 27 milhões.

Com isso, o novo clipe de Taylor se tornou o segundo mais visto de todos os tempos nas primeiras 24 horas de lançamento, perdendo apenas para “Gentlemen”, do sul-coreano Psy, que teve 38 milhões no lançamento, em 2013.

“Look What You Made Me Do” também superou o recém-lançado clipe do Major Lazer com as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar, “Sua Cara”, que havia se tornado a melhor estreia do ano para um videoclipe no YouTube em 2017, com 20 milhões de acessos nas primeiras 24 horas de lançamento, no começo de agosto.