Taylor Swift deve testemunhar em caso de agressão sexual

A cantora norte-americana Taylor Swift deve comparecer a um tribunal federal em Denver, no Estado norte-americano do Colorado, para testemunhar no caso contra o radialista David Mueller, acusado de apalpá-la em uma sessão de fotos antes de um show da cantora em 2013. Foto: Divulgação

O julgamento do caso deve começar ainda nesta semana, os jurados que participarão do caso estão sendo escolhidos, e a cantora será intimada pela justiça para testemunhar já que é parte no processo. Um esquema de segurança está sendo montado pela polícia de Denver para evitar a inevitável comoção que será a chegada de Swift ao tribunal.

LEIA TAMBÉM: Henrique & Diego lançam novo DVD com sucessos sertanejos

O litígio gira em torno das alegações de Taylor de que Mueller deslizou a mão sob seu vestido e agarrou suas nádegas enquanto posavam juntos durante uma sessão de fotos antes da apresentação da cantora em julho de 2013 na própria cidade de Denver.