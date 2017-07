Sinfônica faz concerto obras de Beethoven e Mozart nesta quinta

O regente paulista Maury Buchala está de volta a Americana para dar continuidade a série de concertos junto a Orquestra Sinfônica Municipal da cidade. O público poderá conferir a nova apresentação gratuita desta Temporada 2017 nesta quinta-feira (27), às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. No repertório, estão obras de Ludwig van Beethoven (1770-1828) e Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Foto: Marcelo Rocha_O Liberal

Buchala, considerado um dos regentes mais importantes do País, realizará a parceria junto a Sinfônica de Americana até o fim do ano. “O Sesc (Serviço Social do Comércio) aprovou uma série anual, o que nos deixou bastantes contentes! Então, faremos concertos para as quatro estações, agora o de Outono, Inverno, Primavera, e princípio de Verão, que será um concerto de Natal. E as apresentações ocorrem em São Paulo e aqui em Americana”, explicou na ocasião do primeiro concerto ao LIBERAL, em maio deste ano. “Na próxima apresentação, o programa deve ser romântico, com obra de Tchaikovsky, e no quarto vamos fazer um repertório mais clássico, com um Hayden, mas também com obras mais apropriadas com o Natal”, completou o maestro.

O regente e violinista da Sinfônica de Americana, Álvaro Peterlevitz, explica que a abertura do programa nesta quinta-feira (27) será realizada com “Egmont”, de Beethoven. A obra, segundo ele, foi originalmente concebida para introduzir uma peça teatral, mas se firmou no repertório de concerto por suas “qualidades musicais superlativas”.