Simone e Simaria lançam clipe de ‘Regime Fechado’

Na noite de quarta-feira, as irmãs Simone e Simaria lançaram seu novo clipe, “Regime Fechado”, em clima de faroeste, onde as “coleguinhas” são procuradas pelo xerife da cidade. O clipe da dupla sertaneja conta com a presença de vários artistas e personalidades, como Giovanna Ewbank, Nego do Borel, Gominho e Bella Falconi. O vídeo foi dirigido por Rodrigo Van Der Put e Bruno Duarte, e gravado em Goiânia.