Show presta tributo ao The Carpenters

Formada na década de 1970 e com uma carreira de sucesso que durou mais de 14 anos, a dupla The Carpenters, formada pelos irmãos Karen e Richard Carpenter marcou não só uma geração, como a música internacional. Para relembrar as canções dos artistas, o Teatro Iguatemi, em Campinas, recebe nesta quinta-feira, a partir das 21h, o show “Close to You”, do grupo “The Carpenters Tribute”.

Com mais de 20 anos de carreira, a cantora Meg Melo interpreta e reproduz a voz doce e melódica de Karen, ao lado do músico João Said no piano. No repertório da apresentação, estão todas as músicas que fizeram a história da dupla, como “Close to You”, “Rainy Days and Mondays”, “Superstar”, “Hurting Each Other”, “Goodbye to Love”, “Yesterday Once More” e

“Top of the World”.

“É um show para quem gosta de boa música, para os fãs da dupla, para quem gosta dos clássicos, para quem gosta das canções românticas… Enfim, é um show para todos os ouvidos”, resumiu Meg ao LIBERAL. A cantora viaja o Brasil com o “The Carpenters Tribute”, que aposta em iluminação, projeções e roupas que convidam o espectador para uma viagem no tempo.