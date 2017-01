Sesc Piracicaba ‘refresca’ público com ‘Luau de Verão’ às sextas

Para “refrescar” o público com uma onda de boas atrações culturais, o Sesc Piracicaba promove a partir desta sexta (6) a programação musical “Luau de Verão”, com os artistas da cidade. As atrações ocorrem sempre às sextas-feiras, com entrada gratuita, até o dia 24 de fevereiro. Os artistas selecionados apresentam sonoridades de estilos variados, promovendo a diversidade na entidade.

A abertura da programação ficará por conta do hip hop, com os rapper locais Daniel Garnet & Peqnoh. Eles atuam juntos desde 2009 no evento Batalha Central, a batalha de MCs de Piracicaba. O show desta sexta-feira será baseado no primeiro álbum da dupla, “Avise o Mundo”, lançado em 2015 com 17 faixas autorais. As letras fazem críticas sociais sobre problemas da vida cotidiana da sociedade brasileira. No começo do ano passado, o álbum foi selecionado como um dos 30 melhores do rap nacional em 2015, pelo site especializado “Noticiário Periférico”. Ao vivo, o público também poderá conferir não só o repertório de destaque, como as rimas improvisadas de Garnet e Peqnoh. Foto: Evelyn Albuquerque

Na próxima semana, quem dá continuidade a programação é o grupo de reggae Rabo Jah Raia. A banda piracicabana acumula 15 anos de estrada e apresenta sonoridade marcada por solos de guitarra em mensagens positivas. Compõem o grupo os músicos Rodrigo de Marco (voz), Juca (guitarra), Mauricio de Oliveira (baixo), Georges (bateria), e Eduardo e Fabinho (metais).

O público poderá conferir o repertório autoral registrado no disco debute do Rabo Jah Raia, “Guerreiros do Roots” (2004). A programação segue nas próximas sextas-feiras com shows de Os Republicados, de rock (20/1); Rio Grande, de blues (27/1); Hot Club de Piracicaba, de jazz (3/2); Banda Maracangalha, de MPB (10/2); Zaira, de forró (17/2) e Xô Segunda, de samba (24/2).

ACONTECE: A programação “Luau de Verão” será realizada todas as sextas, às 19h, até o dia 24 de fevereiro. A entrada é gratuita. O Sesc Piracicaba fica na Rua Ipiranga, 155, Centro. Informações pelo telefone (19) 3437-9292.