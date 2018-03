Selvagens à Procura de Lei abrem trabalhos do palco principal

Com canções potentes, o quarteto levantou a bandeira do rock nacional e mostrou que o estilo está mais vivo do que nunca. Gostar Só Dela, novo single, externou a essência do conjunto. Despedida foi dedicada ao produtor musical Carlos Eduardo Miranda, que morreu na última quinta-feira, 22, em São Paulo. “Essa canção a gente dedica a um cara muito importante para a música brasileira. Obrigado, Miranda”, disse Aragão.

A banda formada em 2009 em Fortaleza, no Ceará, se prepara para lançar seu quarto disco de estúdio depois dos aclamados Aprendendo a Mentir (2011), Selvagens à Procura de Lei (2013) e Praieiro (2016). “É muito bom tocar no Lollapalooza. O festival abre as portas par as bandas do cenário nacional. Prestem atenção na música brasileira. Tem muita coisa boa sendo feita”, afirmou o guitarrista e vocalista Rafael Martins.

Público modesto

Os portões foram pontualmente abertos às 11h no Autódromo de Interlagos. O público ainda é pequeno no primeiro dia do Lollapalooza Brasil. As pessoas devem chegar mais à noite para assistir ao show do Red Hot Chilli Peppers, principal atração de hoje. O forte calor toma conta do local. Às 13h30, os termômetros de Interlagos chegaram a marcar 33 graus.