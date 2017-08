S.Bárbara! Rock Fest tem início nesta sexta

Nos próximos três dias, Santa Bárbara d’Oeste vai se transformar na capital paulista do rock. A cidade recebe entre os dias 11 e 13 a terceira edição do S.Bárbara! Rock Fest, festival de música que vai reunir 61 bandas de rock e pop da RPT (Região do Polo Têxtil) e de várias outras cidades, naquele que já é considerado um dos principais eventos para grupos musicais independentes, amadores ou profissionais, do Estado de São Paulo.

O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, afirmou que o evento nasceu com o objetivo de dar oportunidade e ser a porta de entrada das bandas da cidade e da região para que elas sejam reconhecidas. “Hoje, é muito difícil que esses grupos tenham oportunidade de participar de grandes festivais, ou de mostrar o seu trabalho. A prefeitura entende que o ‘pontapé’, esse reconhecimento, tem que vir pelo município”, afirmou. Foto: Divulgação

O festival acontece no Pátio da Usina Santa Bárbara, em dois palcos profissionais (Água e Terra) e duas tendas. As bandas Caboclo d’Água e Rise Above abrem a programação do evento nesta sexta-feira, às 19h. Já o grupo Titãs, um dos mais importantes do rock nacional, faz o encerramento, no domingo, a partir das 20h. “Nas edições anteriores, tivemos um resultado muito bom. No ano passado, tivemos um total de 80 mil pessoas, e esse ano a expectativa é ainda maior”, ressaltou Felix.