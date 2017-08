S. Bárbara! Rock Fest reúne 102 mil pessoas

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

A terceira edição do S. Bárbara! Rock Fest, que aconteceu no último fim de semana, reuniu cerca de 102 mil pessoas, segundo levantamento da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Santa Bárbara d’Oeste. Realizado no Pátio da Usina Santa Bárbara, o festival de música contou com shows de mais de 60 bandas da RPT (Região do Polo Têxtil) e do interior paulista durante os três dias do evento. O encerramento, no domingo, foi com o grupo Titãs.

Fruto da parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da captação de recursos via ProAC (Programa de Ação Cultura) ICMS, o festival superou o público contabilizado no ano passado, que foi de cerca de 80 mil pessoas.

Para o prefeito Denis Andia (PV), a tradição roqueira da cidade foi fundamental para o sucesso do evento. “Juntamos o pessoal para curtir um som e revisitar o novo espaço que entregamos aos barbarenses – o Pátio da Usina Santa Bárbara. Mais do que isso, abrimos as portas para que centenas de artistas barbarenses pudessem mostrar seu talento e reunir suas tribos”, comentou.