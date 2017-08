Rodrigo José fecha contrato com Manoel Poladian

O cantor americanense Rodrigo José pretende levar seu trabalho a um novo patamar. Para isso, fechou contrato com o empresário e produtor Manoel Poladian, importante nome do showbiz que já trabalhou ao lado de artistas nacionais como Elis Regina, Gal Costa, Rita Lee, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Ney Matogrosso e RPM, além de internacionais como Julio Iglesias, Mile Davis, Ray Charles, Sarah Vaughan, Tina Tuner, Lize Minelli, James Taylor e Sting.

“O Manoel conheceu nosso trabalho por intermédio de um produtor conhecido, Luiz Carlos Maluly”, contou José ao LIBERAL. “Começamos essa aproximação e iniciamos as conversas. Ele demonstrou interesse no nosso trabalho realizado. Isso durou aproximadamente dois meses, e agora concretizamos esse contrato”, confirmou o cantor, descrito pela Revista Monet como uma das maiores promessas musicais para 2017. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Rodrigo José, agora, faz os últimos ajustes no primeiro DVD da carreira, que será lançado em um show no dia 30 de setembro, no Teatro Bradesco do Shopping Bourbon, na capital paulista. “Em seguida, começamos o trabalho de divulgação do trabalho, com campanhas de divulgação na televisão, e shows da nova turnê, que começa no dia 30”.