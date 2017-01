Rodrigo José está entre as ‘promessas’ de 2017

Foto: Frame do Videoclipe “Filmes de Amor”

O Google Play Music, plataforma de reprodução de músicas digitais, divulgou na última quinta-feira os 20 artistas que devem “bombar” em 2017. A seleção foi baseada em nos streaming da própria plataforma, além de visualizações no Youtube e buscas no Google. Entre os selecionados, está o americanense Rodrigo José. A divulgação coincidiu com o lançamento do mais novo videoclipe do cantor, da faixa autoral “Filmes de Amor”.

No ranking da Google, além de José, foram selecionados os artistas e grupos: As Bahias e a Cozinha Mineira (MPB); Cat Dealers (eletrônico); Craca e Dani Nega (eletrônico); Day & Lara (sertanejo); Ego Kill Talent (metal); Felipe Araújo (sertanejo); Illy (MPB); Inky (indie rock); Iza (r&b); Jenni Mosello (pop); Laura Lavieri (MPB); Nomade Orquestra (jazz experimental); Omulu (eletrônico); OutroEu (folk); Rubel (neofolk); Siso (pop eletrônico); Tagore (rock); The Drone Lovers (eletrônico) e Xênia França (r&b). Rodrigo é o único da lista a fazer o gênero popular/brega.

LEIA TAMBÉM: Bandas folk tocam no projeto 'Independentes Rock Club'

Clipe

O novo videoclipe de Rodrigo José já acumula, em um dia de lançamento, mais de 20,2 mil visualizações. A faixa romântica traz influências de Elvis Presley, Odair José, James Brown e Reginaldo Rossi. O clipe teve direção e roteiro de Ricardo Suzigan, em parceria com José. O vídeo remete às novelas mexicanas, por meio do elenco integrado por Paula Richetti, Jaime Flausino, Rafael Francischangelis, Maurício Gaspar, Thabata Richetti, Aruana Perroni, Rae Nunes, Rodrigo Barros. Suzigan contou ao LIBERAL na última quinta-feira que o vídeo levou cinco dias para ser gravado. Entre os ambientes escolhidos pela produção estiveram um Comércio de Sucatas e o Mercadão Municipal.