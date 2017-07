Ringo Starr lança nova música em parceria com Paul McCartney

We’re on the Road Again é a primeira música divulgada do próximo álbum de Ringo Starr, Give More Love, que deve contar com ainda mais parcerias com Paul McCartney.

Com 14 faixas, o disco deve ser lançado no dia 15 de setembro. Confira abaixo a lista de músicas:

We’re on the Road Again

Laughable

Show Me the Way

Speed of Sound

Standing Still

King of the Kingdom

Electricity

So Wrong for So Long

Shake It Up

Give More Love

Back Off Boogaloo

Don’t Pass Me Buy

You Cant Fight Lighting

Photograp