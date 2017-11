Revirada Cultural foca em várias atrações do sertanejo

A Revirada Cultural, evento realizado pela Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) em parceria com os municípios, ocorre neste fim de semana em Hortolândia. A programação começa neste sábado, das 18h às 22h, e continua no domingo, das 9h às 20h30. A entrada é gratuita e as atividades ocorrem no Parque Socioambiental Renato Dobelin. O sertanejo é o “carro chefe” da programação, mas haverá também apresentações de MPB, rock, forró, e pop. Foto: Divulgação

O destaque da programação é o show da dupla sertaneja Maurício & Mauri, que apresenta o show “Caminheiro”, junto a Orquestra de Viola e ao grupo do projeto Caminheiro, Moras e Causos. A apresentação ocorre neste sábado, às 22h, no encerramento da programação do dia. A dupla sertaneja cantará músicas de sucesso que foram imortalizadas na voz de outros músicos da música sertaneja.

LEIA TAMBÉM: Spotify retira bandas a favor da supremacia branca

Maurício e Mauri são irmãos da dupla Chitãozinho & Xororó e investiram na carreira artística a partir dos anos 1980. Outro destaque da programação é o show da Banda Twoal, que toca no domingo, às 19h. A banda conquistou sucesso com o hit “Anjo”.