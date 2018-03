Show no Teatro Municipal contempla diversidade da música brasileira

O projeto “Banda Convida”, em que a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, de Americana, recebe um convidado, abre suas portas para a Banda Marcial do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) Professor João Baptista Salles da Silva, de Americana. A fusão dos dois grupos pode ser vista em apresentação nesta quarta-feira, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A entrada é gratuita e os ingressos já podem ser retirados na bilheteria do teatro, ou no CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo ou na Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos.

Os regentes Jair dos Santos, da Banda Municipal de Americana, e Raphael de Araújo Franco, da Banda Marcial do Senai, celebraram a união dos grupos em entrevista ao LIBERAL. Nesta ocasião, a formação profissional de cerca de 20 músicos do grupo municipal sobe ao palco acompanhada por mais 15 estudantes. A regência será do próprio Raphael, que também escolheu o repertório. Foto: Rogério Aparecido Silva / Divulgação

“Será somente com músicas brasileiras, desde samba, choro, maxixe, enfim, será voltado à música brasileira”, adianta o regente do Senai. “Tenho certeza que não só os apreciadores de música, mas também os próprios músicos, sabem da qualidade sonora que a gente tem aqui no nosso País. Essa foi uma forma de trazermos um pouco mais de música boa, de música raiz, para que todo mundo aprecie”, justifica.

Para Raphael Franco, este intercâmbio é importante para todos os músicos que participarão do concerto. “Vamos trabalhar a questão do espírito de equipe, de grupo, treinando um repertório diferente do que a Banda Marcial não está acostumada a fazer. E o contato dos músicos é muito bacana, porque é um crescimento tanto para os que já são profissionais como para os nossos músicos”, completa.

Jair dos Santos enfatiza que o projeto “Banda Convida” já ocorre há cerca de dois anos, e que o grupo prioriza convidados do cenário musical da cidade. “O Raphael tem desenvolvido um belíssimo trabalho com a Banda Marcial do Senai na cidade de Americana, então achamos ‘por bem’ honrar ele com este convite. No ano passado, ele já regeu algumas músicas da Banda Municipal, e é interessante que nesta ocasião ele terá um concerto inteiro para passar este conhecimento aos músicos”, completa Santos.

ACONTECE: A apresentação do projeto “Banda Convida” ocorre nesta quarta-feira, às 20h. A entrada é gratuita. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3461-3045.