Rapper lança seu novo disco, ‘Aos Que Caminham’

Foto: Divulgação

Novembro é um mês especial para os amantes do hip hop no mundo todo. O dia 12 é considerado o aniversário deste movimento cultural que surgiu no Bronx, em Nova York, na década de 1970. Foi a partir daí que surgiram os DJs, o breaking, o grafite, e o rap. O gênero influencia pessoas no mundo todo ainda hoje, com seguidores fiéis, como o rapper e compositor Crônica Mendes, de Hortolândia. O artista começou no estilo como um dos fundadores do grupo A Família e alcançou repercussão nacional. Desde 2013, segue carreira solo, e acaba de lançar seu mais novo trabalho, “Aos Que Caminham”.

Fruto da “geração anos 1990” do rap, Mendes brinca em entrevista ao LIBERAL que não se vê mais neste período. “Éramos muito lentos, a gente nem sorria. O que trago dos anos 1990 é o compromisso, a postura e a idade, fora isso quero estar sempre me reciclando, me permitindo”. É sobre ousadias que é formado “Aos Que Caminham”, trabalho no qual ele afirma ter tido mais liberdade para compor e produzir cada detalhe, sem cobranças, e com o entusiasmo de quem quer acertar novamente. Isso se mostra em diversos detalhes, não só na sonoridade, como na capa do álbum, que curiosamente não tem o nome do artista. “Em uma época digital, onde se divulgar vem acima de tudo e de todos, venho com um disco sem meu próprio nome na capa! O disco é repleto de ousadia nos mapas de cada uma das faixas, no ‘flow’ que pra mim foi um dos desafios mais interessantes, pois são 17 faixas e não dava pra ficar na mesma levada o tempo todo”, observa Mendes.

Desrespeito. Ainda que fiel ao estilo, o rapper classifica o cenário atual como “ingrato” e “desrespeitoso”. “MCs são fabricados todos os dias, falando o que o mercado quer todos os dias. É o timing. Hoje não vale mais qualidade e talento, o que vale é a quantidade, seja quantidade de palavras colocadas dentro de um compasso, o que te remete a um ‘flow incrível’, porém tanto faz o contexto, à quantidade de material que você coloca pra jogo. Tudo está bem mais competitivo hoje em dia no rap, é o tal do rap game, o hype, o topo”, critica. Mas Mendes vem superando os desafios e tenta viver com sua arte. “O rap me possibilitou trabalhar com a arte de periferia para além dos palcos. Também sou um articulador cultural, faço eventos que promovem o rap nas ‘quebradas’, valorizando artistas ‘anônimos’, sendo janela para novos caminhos. Não é fácil viver de sua arte, quando sua arte é contra o sistema. O estudo sempre tem que vir primeiro, não dá pra alcançar seus sonhos sem estudo, ainda mais numa cenário tão competitivo. Sem estudo, sem estratégia, não tem chegada”, aconselha.