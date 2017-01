Radicado nos EUA, pianista de Nova Odessa volta à cidade natal

Foto: João Carlos Nascimento_O Liberal

O pianista Paulo Steinberg, que vive nos Estados Unidos, está de volta para realizar recital gratuito na Segunda Igreja Batista de Nova Odessa, no sábado (28), às 19h30, além de workshop que será realizado nesta sexta-feira (27), às 14h, também gratuitamente.

Steinberg começou a tocar aos cinco anos de idade. “Meu irmão começou a ter aula de piano, e eu chorava para minha mãe porque queria ir junto. Ele tocava as músicas que a professora passava, e eu tentava tocar ‘de ouvido’. Até que, depois disso, minha mãe também me colocou para fazer aulas aqui em Nova Odessa, com a Miranda Mielnik”, lembra. Na infância, ele praticava meia hora por dia. Quando passou a cursar Música na USP (Universidade de São Paulo), tocava até oito horas diárias. “Antes eu ‘me matava’ mesmo, hoje não mais, tenho uma média de três horas por dia de prática”.

Ele conseguiu a oportunidade de mudar-se para os Estados Unidos por uma bolsa de estudos da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). “De 800 candidatos, eles escolheram 50, e eu fui um deles. Fui para o Arizona, de lá consegui ‘engatilhar’ o doutorado em Indiana, onde há uma das maiores universidades de música dos Estados Unidos. Quando acabei o curso passei a dar aulas em Virgínia e depois passei a lecionar na James Madison University, onde atuo há nove anos”.

Este ano, Steinberg está aproveitando o ano sabático, período em que não precisará dar aulas, para realizar apresentações no Brasil, Estados Unidos e na Europa. Serão cerca de 20 recitais. No exterior, o repertório será baseado somente em composições brasileiras. Já no Brasil, como neste sábado em Nova Odessa, o tema da apresentação será baseado em como os compositores tratam o tema tristeza, luto, perda e amor não correspondido nas suas obras.

“Quando você ouve este tema, parece que vai ser ‘um saco’! Mas os compositores, e eu também, me preocupo em passar isso ao público de uma forma que as pessoas não durmam na apresentação”, brinca Steinberg sobre o recital.

“Gosto muito de tocar e de ensinar também. Para mim, tocar é uma realização pessoal. E também gosto de ensinar enquanto toco, por isso nunca realizo recitais formais. Eu não toco de terno, nada disso, e gosto de explicar as peças ao público”, conclui.

ACONTECE: Paulo Steinberg realiza workshop nesta sexta (27), às 14h, e recital no sábado (28), às 19h30. A entrada é gratuita. A Segunda Igreja Batista fica na Rua 15 de Novembro, 50, Centro. Informações pelo telefone 3466-1291.