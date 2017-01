Quarteto Dell’Art toca na capela do Cruzeiro do Sul

O Quarteto Dell’Art, de São Paulo, está realizando uma breve turnê pelo interior, percorrendo Mogi Guaçu, Itapira, Mogi Mirim, e esta sexta-feira chega a Santa Bárbara d’Oeste. A apresentação será gratuita, às 20h, na Capela Nossa Senhora das Graças, no bairro Cruzeiro do Sul. O objetivo do evento é unir a educação e a música, apresentando ao público composições de diferentes épocas, estilos e compositores da música de concerto, pelas suas faixas mais importantes.

Formado pelos músicos Guilherme Faria (violoncelo), Paula Souza (violino), Rodrigo Leitte (violino) e Tatiana Paciello (viola), o grupo não só interpreta obras famosas da música erudita, como também as explica e interage com o público durante os intervalos das composições de maneira informal, contextualizando o espetáculo com fatos curiosos, anedotas e conceitos da história da música. O programa traz obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Haendel, Piotr IlitchTchaikovsky, Antonio Lucio Vivaldi e Ludwig van Beethoven, entre outros mestres. Foto: Divulgação

O conjunto é formado por músicos experientes do cenário erudito. Guilherme Faria é formado em Música pela USP (Universidade de São Paulo), e foi integrante de várias orquestras na função de chefe de naipe e solista, como na Orquestra de Câmara da USP, Orquestra Filarmonia e Orquestra Conceito Barroco. Atuou como aluno e professor em festivais do Brasil e Viena, Bélgica, Estados Unidos e Peru.

A violonista Tatiana Paciello é formada em Música pela Unesp (Universidade Estadual de São Paulo), e participou da orquestra da instituição, além da Orquestra Experimental de Repertório, Orquestra Sinfônica Juvenil do Estado de São Paulo (atuando como violinista e violista) e da Orquestra Avon Women in Concert, que acompanhou as cantoras Diana King, Rita Lee, Zélia Duncan, Paula Lima e a soprano neozeolandesa Kiri Te Kanawa.

Ainda compõem o quarteto o violinista Rodrigo Leitte, formado em Música pela Escola Municipal de Música de São Paulo, e com atuação na Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical Carlos Gomes, Sinfônica jovem de Campinas, Orquestra Sinfônica da Unicamp, Sinfônica de Piracicaba, Sinfônica de Americana, Solistas de Campinas e Orquestra de Câmara da USP; e a violinista Paula Souza Lima, que fez o curso superior de Violino na Academia Estadual de Música de Sofia, na Bulgária, e passou por por diversos grupos da Europa, foi spalla da Orquestra de Câmara da Universidade de São Paulo, e apresentou-se em grupos de câmara ao lado artistas como a pianista Márcia Garcia Bertti.

ACONTECE: O Quareto Dell’Art se apresenta nesta sexta-feira, às 20h. A entrada é gratuita. A Capela Nossa Senhora das Graças fica na Avenida Sebastião Forlam, 1.230, Cruzeiro do Sul.