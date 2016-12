O Projeto Guri, que atende jovens em Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, abrirá vagas para o primeiro semestre de 2017. As inscrições de novos alunos podem ser realizadas no período de 30 de janeiro a 24 de fevereiro. O projeto mantido pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo promove mais de 20 cursos de música gratuitos no interior e litoral, atendendo crianças e adolescentes entre seis e 18 anos de idade.

As matrículas são realizadas nos polos do projeto do município. Os alunos devem comparecer acompanhados dos responsáveis, portando RG ou certidão de nascimento, e comprovante de matrícula escolar ou declaração de frequência escolar referente ao primeiro semestre do ano. Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos.

Foto: Gustavo Morita

As aulas serão iniciadas de acordo com a data de inscrição de cada aluno, entretanto, os dias podem ser alterados conforme a programação de cada polo. Os cursos, vagas disponíveis, data de início das atividades e horário de funcionamento dos cursos em cada cidade podem ser acessados no site www.projetoguri.org.br/matriculas.

O Projeto Guri é reconhecido atualmente como o maior programa sociocultural brasileiro. São oferecidos cursos de iniciação musical, luteria (construção e manutenção de instrumentos musicais), canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, totalizando em mais de 20 atividades.

ALUNOS. De acordo com informações da secretaria estadual, mais de 49 mil alunos são atendidos nos 400 polos de ensino distribuídos no Estado, sendo 330 localizados no interior e litoral paulista. A gestão compartilhada do Projeto Guri atende a uma resolução da Secretaria que regulamenta parcerias entre o governo e pessoas jurídicas de direito privado para ações na área cultural. Desde seu início, em 1995, o Projeto já atendeu cerca de 650 mil jovens.

ONDE FICA:

Nova Odessa: Rua Sumaré, 276, no Parque Industrial Fritz Berzin.

Santa Bárbara d’Oeste: Rua Padre Arthur Sampaio, 76, Conjunto Habitacional Roberto Romano.

Sumaré: prédio do antigo Grupo Escolar Rebouças, localizado na Rua Antônio Jorge Chebab, s/n, Centro.