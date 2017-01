Projeto Guri abre matrículas para cursos de musicalização de jovens

O Projeto Guri inicia nesta segunda-feira, dia 30, inscrições para os cursos de musicalização em Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos incompletos. Serão oferecidas aulas de instrumentos musicais, iniciação musical e canto ou coral. As matrículas podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro. Foto: Divulgação/Imprensa

Para efetuar a matrícula é necessário comparecer diretamente ao polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, portando Certidão de Nascimento ou RG do aluno (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia); apresentação do comprovante de endereço para consulta (original e cópia) e duas fotos 3×4.

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data de matrícula de cada aluno. O projeto é contínuo e, dessa maneira, os participantes só deixam de fazer parte quando completam 18 anos.



Confira as vagas:



Polo Santa Bárbara d’Oeste

Vagas: 30

Cursos: coral infantil, coral juvenil, teclado/piano e violão

Horário das aulas: terça-feira e quinta-feira – das 13h30 às 17h30

Funcionamento: terça-feira e quinta-feira – das 8 às 11h30 e das 13 às 17h30

Telefone: (19) 3454-4644

Endereço: Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux (Rua Padre Arthur Sampaio, nº 76, Conjunto Roberto Romano).

Polo Nova Odessa

Cursos: violino, viola erudita, violoncelo, contrabaixo acústico, iniciação musical e canto ou coral

Endereço: Rua Sumaré, 278, Jardim Eneides

Horário de funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h e das 13h às 17h



Polo Sumaré

Vagas: 43

Cursos: clarinete, contrabaixo, coral juvenil, eufônio, percussão, viola, violino e violoncelo

Endereço: Rua Antonio Jorge Chebab, em frente ao nº 1.303, na região central

Horário de funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 8h às 10h50 e das 13h30 às 16h30