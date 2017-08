Projeto Guri abre inscrições para aulas de música gratuitas

O Projeto Guri está com inscrições abertas no Polo Santa Bárbara d’Oeste para novas vagas das aulas gratuitas de coral infantil, coral juvenil, teclado e violão no Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, no Conjunto Roberto Romano. As inscrições para novos alunos e alunas do Projeto Guri podem ser feitas até dia 25 de agosto.

Voltado para crianças, adolescentes e jovens, o Projeto Guri é o maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Para realizar a matrícula é necessário ter entre 8 e 18 anos incompletos e comparecer diretamente ao polo, acompanhado pelo responsável.

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data de matrícula de cada aluno.



Os documentos necessários para a matricula são: