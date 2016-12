Mais de 50 artistas passaram pelo programa “Banquinho e Violão” em 2016. Cada um deles agregou uma novidade às manhãs de sábado, na atração da rádio VOCÊ (AM 580) que já dura mais de uma década. Neste sábado, véspera de Natal, será transmitido um especial, com trechos de algumas das entrevistas realizadas pelo radialista e violeiro Souzinha.

“Este ano tivemos várias pessoas participando do programa, principalmente com sucesso a nível nacional, como o Rodrigo Marim e o Rodrigo José, entre muitos outros! É muito gratificante para mim apresentar este programa e ver o trabalho do pessoal sendo divulgado. Em 2017 continuaremos à disposição dos artistas interessados em divulgar seus trabalhos”, destaca o radialista e violeiro Souzinha.

Foto: Divulgação

No especial, serão lembradas entrevistas como a do sertanejo Rodrigo Marim, apelidado no meio musical por “sequestrador”. A faixa batizada com o apelido, lançada em 2014, foi um dos primeiros hits de Marim. O nome do trabalho é justificado pela confusão que o público fez com seu nome.

Por conta de um mal-entendido, em que ele foi acusado de ser um homem que sequestraria mulheres na região. A polêmica acabou virando brincadeira, e Marim virou o jogo usando o boato como tema de uma música.

Chic 10

O programa também recebeu artistas do gênero gospel, como a Banda Authoria, de Santa Bárbara d’Oeste, O conjunto é composto pelos músicos Marcos Martins, o Marcão (vocal e guitarra); Bruno Aguiar, o Sid (guitarra); Fernando de Toledo, o Nando (baixo) e Gustavo Dragone (bateria). O principal objetivo dos amigos que compõem o grupo é manter seu repertório próprio de pop rock.

Já o músico Cido Moreno representou a MPB (música popular brasileira) no “Banquinho e Violão”. O artista reconhecido na noite americanense e da região teve a oportunidade de apresentar seu trabalho autoral, que é raramente conferido pelo público em barzinhos. Cido não se define como cantor, mas sim cantador, e acumula cerca de 70 faixas autorais.

Outro destaque de Americana que passou pelo “Banquinho” em 2016 foi o americanense Rodrigo José, que tem conquistado sucesso nacional com seu trabalho de releitura de clássicos românticos do passado, mais conhecidos como “bregas”. Com sua personalidade “Chic 10”, ele animou o sábado com clássicos como “Desapareça” e “Rosana”.

E como representante do samba, o programa recebeu o grupo local Kbeça D’Peche, que é liderado pelo irmão do violeiro Souzinha, Jammil. O grupo fez uma “bagunça em família” nos estúdios da rádio VOCÊ, com repertório baseado em clássicos.