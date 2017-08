Pink recebe homenagem e faz discurso emocionante no VMA

A cantora norte-americana Pink foi homenageada durante o Video Music Awards (VMA), tradicional premiação da MTV norte-americana que aconteceu no domingo. Ela recebeu o Michael Jackson Video Vanguard Award, que premia o conjunto da obra de um cantor. O prêmio já foi concedido a artistas como David Bowie, Michael Jackson, George Michael, Justin Timberlake, Beyoncé e outros.

Após sua apresentação, a cantora fez um emocionante discurso relembrando que sua filha, Willow, sofreu bullying quando tinha 6 anos de idade por não “parecer uma garota”. “Você é linda”, disse Pink. “Quando as pessoas falam mal de mim por eu parecer um garoto, ser masculina demais ou ter opiniões fortes, você me vê deixando o cabelo crescer? Mudando meu corpo? (Ou) Você me vê esgotando ingressos no mundo todo?”, falou.

E continuou: “Minha bebê, nós não mudamos. Nós transformamos o cascalho da concha em uma pérola. Nós ajudamos outras pessoas a mudar para que eles possam ver todos os tipos de beleza.”