Paulo Miklos inicia novo capítulo com 1º disco sem os Titãs

Naquele agora, uma manhã de terça-feira friorenta na zona sul da cidade, o cão Ursinho recebe a reportagem antes mesmo do anfitrião Paulo Miklos. Feliz, a abanar a cauda felpuda, o bicho arranca risos de todos na sala ampla da casa do músico paulistano. Com a mesma leveza do cachorrinho que parece sorrir ao observar o dono, Miklos ri para a vida e para o futuro. Quer mais “agoras” como aquele. A nova etapa da carreira musical está próxima demais. No dia 11 de agosto, chega às lojas, virtuais e reais, o primeiro álbum após a saída dos Titãs, anunciada em junho do ano passado. A partir daquele momento, Paulo não estará “em carreira solo.”

“Agora, é só ‘carreira'”, brinca Miklos, sentado com as costas eretas e mãos juntas entre as pernas, no sofá localizado em frente a uma lareira e uma caixa de discos em vinil – na coleção, álbuns dos Beatles (Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, de 1967) e Nando Reis (Jardim-Pomar, do ano passado). Com a banda paulistana, Miklos gravou 14 álbuns de estúdio; sem ela, foram dois, Paulo Miklos (1994) e Vou Ser Feliz e Já Volto (2001).

LEIA TAMBÉM: Biquini Cavadão lança disco e faz show nesta terça-feira em SP

Foto: Divulgação

Havia, já no título do segundo trabalho solo, uma mensagem de quem era Miklos quando não estava na companhia dos demais integrantes dos Titãs. Ele foi ser feliz, mesmo quando o resto, ao seu redor, pedia por lágrimas e não por sorrisos. Dezesseis anos depois, ele persegue a mesma plenitude que só tem quem vive ao observar o copo “meio cheio”. A Gente Mora No Agora, o novo álbum, lançado pela Deck e viabilizado com o auxílio do edital Natura Musical, é um recomeço ensolarado para quem, no caminho até aqui, levou alguns coices da vida – em 2013, perdeu mãe, esposa e pai, em seis meses.