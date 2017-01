Paulo Gazela presta tributo ao The Blues Brothers

O grupo Paulo Gazela Blues Band, liderado pelo gaitista campineiro que dá nome ao conjunto, se apresenta nesta terça-feira (10) em Americana, durante o projeto “Tuesday Jameson Blues”. Nesta ocasião, eles prestam tributo ao The Blues Brothers, dupla criada na década de 1970 na tevê norte-americana. O evento começa às 18h, no John Gow Irish Pub. Foto: Barbara Schuckar

O The Blues Brothers surgiu a partir dos comediantes Dan Aykroyd e John Belushi, em 1978, como parte do programa “Saturday Night Live”. O grupo ganhou repercussão entre o público e no mesmo ano lançou o primeiro disco, “Briefcase Full of Blues”, e em seguida um filme, “The Blues Brothers” (1980), em português traduzido como “Os Irmãos Cara de Pau”. Com a morte de John Belushi, em 1982, as atividades foram interrompidas. Dan Aykroyd anunciou em 2011 a continuação da nova série do Blues Brothers para tevê, acompanhado de Judith Belushi Pisano, ex-mulher de John.

Paulo Gazela, gaitista e vocalista de Campinas interpreta com sua banda os sucessos do grupo nesta noite. Ele está em atividade desde 2005, quando iniciou a carreira com a banda Mojo Express. Ele é reconhecido na região como um dos principais divulgadores do blues. “Acredito na festa do blues, um momento em que afastamos nossos problemas. Não importa o quão antiga é a música, o público reconhece nela alguma coisa que serviu de estrutura, e ainda existe, na música atual. Me parece que todos recebem bem o Blues, todos o entendem”, defende Gazela.

ACONTECE: A Paulo Gazela Blues Band presta tributo ao The Blues Brothers nesta terça-feira (10), a partir das 18h. Os ingressos custam R$ 10. O John Gow Irish Pub fica na Rua Herman Müller, 275, Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3407-4996.