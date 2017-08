Paula Fernandes faz show no Theatro Municipal de Paulínia

A cantora sertaneja Paula Fernandes apresenta o show da turnê “Acústico – Voz & Violão” nesta sexta-feira (4) em Paulínia. A apresentação ocorre às 21h, no Theatro Municipal da cidade, com elementos de visam valorizar a essência vocal da cantora.

No repertório estarão os principais sucessos da sua carreira, como “Pássaro de fogo” e “Sem você”, além de versões de “Dust in the Wind”, da banda Kansas e “A Thousand Years” da Christina Perri, entre outros sucessos da música pop. A direção do espetáculo é assinada pela própria artista, junto ao produtor Marcio Monteiro. Foto: Divulgação

Paula Fernandes já acumula diversas conquistas na sua carreira. No ano passado, foi vencedora do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o CD “Amanhecer”. Ela também foi a única cantora brasileira a participar do projeto CMA (Country Music Awards). O maior prêmio de música country do mundo comemora 50 anos e, para celebrar, a organização do evento lançou um mash-up com as três músicas mais icônicas do gênero: “I Wil Always Love You”, “Country Roads Take Me Home” e “On The Road Again”. Batizada de “Forever Country”, a canção foi produzida pelo ganhador do Grammy, Shane McAnall. A artista já acumula mais de 4,5 milhões de discos vendidos, 11 turnês internacionais, e 15 músicas emplacadas nas trilhas sonoras de novelas, além de duas em filmes.