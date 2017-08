Paralamas lançam disco após 8 anos sem inéditas

Se o mundo precisa de um pouco de otimismo, o novo disco da banda Os Paralamas do Sucesso, Sinais do Sim, começa nessa sintonia. Logo na primeira faixa, que dá nome ao trabalho – com letra de Herbert Vianna e música dele, Bi Ribeiro e João Barone -, Herbert canta: “Eu/Sei que teu coração é meu/Que algo em mim te convenceu/De que o melhor está por vir”. Desde o último álbum de estúdio do grupo lançado em 2009, o Brasil Afora, muita água correu por baixo da ponte – no Brasil e no planeta. Para o grupo, esse intervalo entre os dois discos foi um período também de revisitar antigos sucessos no show de 30 anos de carreira e ainda num projeto em formato power trio.

Abrir o disco dessa forma não foi algo tão consciente assim, admite o trio, em entrevista à reportagem, no estúdio do baterista João Barone, no Rio, mesmo porque o modus operandi deles durante a seleção de músicas para um álbum segue um caminho mais solto, orgânico. “Quando a gente viu, essa música (a Sinais do Sim) estava mais representativa do que a gente estava fazendo. É também o trio ali na sua essência, e ela meio que explica um pouco o resto do trabalho, um pouco do conceito de a gente estar ainda querendo assunto para gravar o 13º disco depois de 34 anos de estrada”, explica Barone. “Essa ideia meio otimista é um contraponto do momento em que a gente vive atualmente tanto no Brasil quanto no mundo. A gente está vendo um monte de retrocesso. E até no Brasil mesmo essa situação toda seja talvez uma depuração pela qual a gente esteja passando para poder se sair melhor do outro lado.”

Sinais do Sim chega às lojas nesta sexta. E essa atmosfera na abertura do disco não aponta necessariamente a toada temática que o álbum segue. Pelo contrário. Na música Itaquaquecetuba, por exemplo, Herbert ativa suas memórias de criança. “Na minha infância, eu morava em Brasília e, quando eu tinha 7 anos, meu pai, que era da Força Aérea, foi transferido. Aí a gente tinha apostas da nossa turminha, de quem conseguia falar o nome da cidade para a qual a gente foi: Guaratinguetá. Na escola, a professora falou do nome de uma cidade mais longo que a nossa: Itaquaquecetuba. Isso soava como um sino na minha lembrança”, conta Herbert, vocalista e guitarrista da banda, que assina a faixa com o baixista Bi Ribeiro e Barone.