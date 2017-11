‘Papai Noel Cantor’ é atração em Americana neste sábado

O show do Papai Noel Cantor, projeto do publicitário piracicabano Bruno Chamochumbi, estreia sua turnê deste ano em Americana neste sábado. Há praticamente um mês do Natal, o espetáculo visa cativar a magia da data com um repertório que agrada tanto as crianças quanto os adultos. A apresentação é gratuita e ocorre no Teatro Municipal de Arena Elis Regina, às 20h. Os ingressos devem ser retirados com antecedência, na bilheteria, ou na sede da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana), localizada nas imediações do CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi.

O hábito de vestir-se como Papai Noel começou na vida de Chamochumbi aos 14 anos, como uma brincadeira na data. Com o passar do tempo, ele desenvolveu um personagem diferente, um Papai Noel Cantor, que visa quebrar os paradigmas comerciais da época. “Infelizmente, o Natal hoje é muito associado ao mercado, e isso sempre me incomodou muito. Então, meu trabalho como Papai Noel visa transformar essa data em algo menos comercial e mais cultural. Quero devolver para a sociedade todo o amor que recebi na minha família, onde o Natal representa uma data muito carinhosa, que faz a vida das crianças mais felizes”, conta Chamochumbi. Foto: Divulgação

Casa de Noel

A partir disso, ele criou a Casa de Noel em Piracicaba, nos anos 2000, quando transformou um imóvel antigo na casa do Papai Noel. Em 2006, o projeto mudou seu perfil, tornando-se um espetáculo itinerante pela região, e que visa alcançar repercussão nacional. No show, o Papai Noel Cantor é acompanhado pela Mamãe Noel, dançarinos e banda. Ao todo, são cerca de 20 artistas, que interpretam repertório variado, “não fica apenas no ‘Jingle Bells’”, como adianta o publicitário.