‘Os Republicados’ toca som autoral e clássicos no Sesc Piracicaba

O projeto Luau de Verão do Sesc (Serviço Social do Comércio) Piracicaba apresenta nesta sexta-feira (20) a banda local Os Republicados. No show, o grupo apresenta repertório baseado em clássicos do rock internacional e nacional, além das faixas autorais. A apresentação ocorre a partir das 19h, no Parque Lúdico da unidade, com entrada gratuita.

No repertório, não deverão faltar sucessos que influenciaram a sonoridade do grupo, como faixas de David Bowie, The Beatles, Rolling Stones, Janis Joplin e Amy Winehouse, que se misturam ao rock’n’roll brasileiro de Rita Lee, Cazuza e Roberto Carlos. Foto: Amanda Vieira

Os Republicados surgiu em Piracicaba a partir da reunião dos amigos Rubinho Vitti (vocal), Mário Britto (baixo), Felipe Chiarinelli (guitarra), José Schiavon (teclado) e Matheus Rizato (bateria). A banda defende que o interior paulista não é apenas sinônimo de “pasto, terra vermelha e música sertaneja, mas sim abriga diversas bandas que surgem nas garagens misturando o rock com influências de blues, jazz, pop em letras de poética urbana”.

O grupo lançou seu primeiro álbum autoral, homônimo, em 2015, com 11 faixas autorais. Nas letras, são abordados o cotidiano, contemplação à natureza e o “amor nosso de cada dia”. Assim, as canções emergem em um disco que revela a caminhada de um grupo e sua primeira grande produção, em mais de uma década de atividade. Entre as faixas está “Tudo Pode Mudar”, que ganhou videoclipe dois anos depois.

A música que encerra o álbum reflete sobre o futuro, a partir de uma batida melancólica, e seu videoclipe foi rodado no elevador Alto do Mirante, ponto turístico de Piracicaba, que mostra as águas do rio como “pano de fundo”. A direção geral é de André Boaretto e direção de fotografia de Thiago Altafini.

ACONTECE: A banda Os Republicados toca nesta sexta-feira (20), às 19h. A entrada é gratuita. O Sesc Piracicaba fica na Rua Ipiranga, 155, Centro. Informações pelo telefone (19) 3437-9292.