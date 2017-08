Orquestras de Americana e Valinhos se unem para apresentação

Ao todo, serão mais de 70 artistas no palco, uma verdadeira vitória, segundo o maestro. “Na situação artística em que estamos, se não nos arriscarmos, a apresentação não acontece. Foi preciso se unir, se abraçar, porque isso mostra a essência do trabalho artístico”, comentou. Ainda segundo Kerr, a apresentação será uma troca de experiências. “A orquestra de Valinhos ainda é jovem, está iniciando sua carreira e ainda busca experiência. Já a Orquestra de Americana é reconhecida e experiente. Será interessante para ambas”.

O concerto será conduzido pelo maestro Isaac Kerr, regente da Orquestra Filarmônica de Valinhos, e com participação do solista norte-americano Lars Hoefs. O LIBERAL acompanhou um dos ensaios do concerto, realizado na semana passada, e conversou com os músicos. “Será uma apresentação bastante interessante nesse momento de ‘crise’, podemos dizer assim. Crise no cenário artístico, não só no Brasil, mas principalmente, onde temos essa mobilização de duas orquestras, num trabalho de parceria”, comentou o maestro.

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe nesta quinta-feira, a partir das 20h, um concerto que tem tudo para ser memorável: pela primeira vez, a Orquestra Sinfônica de Americana e a Orquestra Filarmônica de Valinhos se unem numa apresentação gratuita. No repertório, peças do compositor contemporâneo brasileiro Marco Padilha e sinfonias românticas do francês Charles Camille Saint-Saëns e do tcheco Antonín Dvořák.

O evento faz parte de uma série comemorativa do aniversário da cidade, organizada pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo). No repertório, estão obras do compositor contemporâneo brasileiro Marco Padilha (“Três Vidraças Coloridas”), além de composições de autores europeus. “Teremos também uma peça do compositor francês Charles Camille Saint-Saëns, com a participação do solista norte-americano Lars Hoefs. Para encerrar, será apresentada sinfonia nº 9 do compositor tcheco Antonín Dvořák, que celebra o ‘novo mundo’, se referindo à América”, ressaltou Kerr.

Para o regente, o repertório pedia uma orquestra expressiva. “Esse é um repertório estimulante, intenso e de grande expressividade. O romantismo do século 19 é um momento de grande movimento das massas orquestrais, e como fazer um repertório dessa magnitude num momento em que temos poucas orquestras, um quadro de músicos que às vezes está um pouco delicado? Isso só foi possível devido a essa parceria, onde teremos verdadeiramente uma orquestra romântica”, explicou.

Segundo Hoefs, violoncelista convidado, o público poderá assistir um concerto bonito e de qualidade. “É excelente e espero que as pessoas venham e apoiem. No Brasil, temos muitas atividades artísticas, e na música erudita, temos ótimos profissionais que as pessoas precisam conhecer. Tenho certeza de que, quem vier, vai gostar e vai gostar dessa arte”, garantiu.

ACONTECE: O encontro das orquestras de Americana e Valinhos acontece nesta quinta-feira, às 20h. A entrada é gratuita. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, no bairro Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3461-3045.