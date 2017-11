Orquestra de Americana apresenta nova edição do ‘Films & Games’

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana apresentou no último mês de outubro o concerto “Films & Games in Concert”, com programa baseado em trilhas de filmes e videogames famosos. O sucesso foi tanto que centenas de pessoas ficaram de fora da apresentação e, para atender este público, o concerto será repetido na próxima quinta-feira, dia 30, no Teatro Municipal Lulu Benencase. O evento ocorre às 20h, com entrada equivalente a doação de um quilo de alimento (menos sal).

Os alimentos devem ser trocados na sede da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana), no CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi, das 8h às 17h, e também na bilheteria do Teatro Municipal, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

LEIA TAMBÉM: Músico Clayton Dias colabora com diretor do coro do Vaticano

Os donativos serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade, que os distribui a instituições beneficentes e pessoas carentes.