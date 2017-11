Orquestra caipira toca hoje no Sesi de Sumaré

A Orquestra Jundiaiense de Viola Caipira se apresenta neste sábado no Sesi (Serviço Social da Indústria) Sumaré. O evento ocorre às 15h30, com entrada gratuita. O repertório do grupo é baseado em sucessos da música sertaneja raiz, interpretada por grandes artistas do cenário, como obras de Almir Sater e Sérgio Reis. A atração integra o projeto Território Sesi São Paulo de Arte e Cultura, e visa incentivar e ampliar a produção artística da região. Foto: Divulgação

Criada em 2008, a Orquestra Jundiaiense de Viola Caipira visa não só interpretar o instrumento de cordas, como também preservar este pedaço da cultura brasileira, ainda muito forte no interior de São Paulo. As obras interpretadas refletem sobre a realidade da população rural, a saudade das pessoas que deixam o interior em busca de oportunidades em São Paulo, as crendices dos caipiras, entre outras curiosidades que cercam este universo.

LEIA TAMBÉM: Tributo resgata faixas de Paul McCartney

No repertório, não deverão faltar clássicos como “Chalana”, “Tocando em Frente” e “Tristeza do Jeca”. Além da interpretação das obras, os músicos interagem com o público e resgatam tradições.