OBMJ leva a animação do ska para Piracicaba

Uma verdadeira mistura de instrumentos, sons, gêneros e nacionalidades. É assim a apresentação da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, grupo idealizado pelos músicos Sérgio Soffiatti e Felippe Pipeta que se especializou em apresentar canções de grandes nomes da música brasileira com ritmos jamaicanos. A banda se apresenta gratuitamente nesta sexta-feira, no Sesc (Serviço Social do Comércio) de Piracicaba.

Em sua turnê mais recente, “OBMJ Ataca!”, o grupo homenageia o filme “Marte Ataca!”, de Tim Burton. A Orquestra Brasileira de Música Jamaicana apresenta um show com ritmos jamaicanos e a instrumentação característica do ritmo Ska. Além das músicas, o show apresenta uma série de projeções em vídeo dentro do universo da ficção científica. O show integra o projeto Transbord’arte, que une a música a outras experiências sensíveis.

Foto: Bruno Guerra

A Orquestra Brasileira de Música Jamaicana foi fundada em 2008 e conta com Ruben Marley, Otavio Nestares, Fernando Bastos, Igor Thomaz, Fabio Luchs, Pedro Cunha, Felippe Pipeta e Sérgio Soffiatti. No começo, a ideia principal era tocar músicas jamaicanas de raiz, dentro dos estilos ska, rocksteady e early reggae. Porém, surgiu a ideia de tocar músicas brasileiras nesses estilos.