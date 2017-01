NX Zero lança projeto no Youtube com bandas convidadas

O grupo paulistano NX Zero lançou nesta semana em seu canal no Youtube o projeto “Norte Sessions”. A ação equivale a uma série de vídeos, nos quais o grupo faz releituras das músicas do álbum “Norte” junto a artistas convidados, além de tocarem faixas destes artistas. Os vídeos serão divulgados todas às terças-feiras e quintas-feiras, sempre às 20h.

Em seus primeiros vídeos, a banda compartilha o “Norte Sessions” junto ao grupo Supercombo, que ganhou destaque nacional após participar do reality show “SuperStar”, da Rede Globo. Eles apresentaram ao público as releituras das faixas “Piloto Automático”, dos convidados, e “Gole de Sorte”, dos anfitriões. Foto: Divulgação

Já nos próximos dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, o NX Zero dividirá as telas com a banda baiana Vivendo do Ócio, que consagrou-se com repertório baseado no rock e indie rock, e está em atividade há 10 anos. Eles divulgarão vídeos cantando as faixas “Carranca”, dos baianos, e “Breve Momento”, do NX Zero.

“Norte” foi o sexto disco do NX Zero e foi lançado em 2015, pela gravadora Deck. O disco surgiu após o fim da turnê do trabalho “Em Comum” (2012), e foi gravado por Di Ferrero (vocal), Gee Rocha (guitarra e vocal), Fi Ricardo (guitarra), Caco Grandino (baixo) e Daniel Weksler (bateria). A produção é assinada por Rafael Ramos, que também trabalhou com os Titãs e Pitty. Já a mixagem é de Jim Cott, que já atuou com Red Hot Chilli Peppers, Foo Fighters e Rolling Stones, além de Tim Palmer, colaborador do U2 e Pearl Jam, e Mario Caldato Jr, que trabalhou com o Beastie Boys, Jack Johnson e Marisa Monte. K.P.