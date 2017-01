Nando Luiz leva sertanejo ao Rio de Janeiro

Quando se fala sobre música carioca, vem à cabeça o funk, o samba, o rock e reggae mais “praieros”, colocando o sertanejo como uma das últimas opções deste público. Mas esta realidade está mudando, e um exemplo disso é o cantor Nando Luiz, que tem conquistado espaço entre os cariocas com seu mais novo disco, o recém-lançado “Detalhes”. “Neste terceiro disco nos atentamos mais aos detalhes do repertório, aos arranjos. Desta vez focamos mais no repertório, com maioria das canções autorais, assinadas por mim. E eu acompanhei tudo ‘de pertinho’, pra entregar ao público um trabalho diferente e mais maduro”, conta o artista. Foto: Divulgação

Nando é natural de Ibirarema, interior de São Paulo, que segundo ele tem apenas sete mil habitantes. Ele cresceu ouvindo sertanejo com seus pais e avós, o que inspirou sua carreira musical. “Desde pequeno é um ritmo que me acompanha. Não teve como partir para outro caminho”, justifica. Suas referências são os sertanejos clássicos, de Tião Carreiro & Pardinho, João Mineiro & Marciano, passando pelos sucessos dos anos 1980 e 1990 como Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano, até incluir os novos, como Jorge & Mateus e Bruno & Marrone. “Gosto demais desta galera que trouxe uma ‘cara nova’ ao sertanejo”.

LEIA TAMBÉM: Hateen traz sucessos de 22 anos de carreira a NO

Ele reside no Rio há quatro anos. “Quando eu vim para cá, o sertanejo estava chegando, mas já era um ‘boom’ no Brasil pelo sertanejo universitário. Para o clássico, o público aqui ainda é muito fechado, mas o universitário o público já ‘abraçou’”, conta o artista sobre as diferenças do mercado. O cantor afirma que já tocou em todas as principais casas noturnas do Rio de Janeiro. “Costumo dizer que o sertanejo não é como o samba e o funk, movimento que são da cultura daqui, porém está conquistando, e fico feliz em poder fazer parte desta história”.