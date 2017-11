Nação Zumbi reconstrói clássicos em disco

Nos anos de moleque, Jorge José de Lira, o Du Peixe, vocalista da Nação Zumbi, gastava suas tardes produzindo “seletas” em fitas K7 para ele mesmo e para distribuir para os amigos. Viaja, musicalmente, do berço da soul e do funk com James Brown, aos ritmos frenéticos do afrobeat do nigeriano Fela Kuti. Para apimentar a seleção, as incrementava com músicas de bandas como o Tortoise, grupo post rock instrumental e esfomeada por experimentações e ruídos. Cada fitinha daquelas, diz Du Peixe, carregava uma viagem por distantes lugares do tempo e espaço. “Era possível viajar com elas ali”, explica.

O Du Peixe que fala à reportagem viveu mais de três décadas desde então. Tocou em festinhas, foi DJ, passou a integrar o time de percussão do grupo liderado pelo amigo Chico Science que revolucionou o rock nacional na década de 1990, a Chico Science e a Nação Zumbi. Perdeu o vocalista num acidente automobilístico e encontrou forças, com o restante do grupo, para seguir com a Nação. Assumiu o microfone e, diante dele, lançou seis discos.

Todo esse currículo por extenso serve para expor a distância temporal entre o Du Peixe que regravava as fitinhas para o de hoje, aos 50 anos, pronto para lançar um novo álbum com a Nação Zumbi, em uma clara homenagem aos tempos nos quais as K7 dominavam o sistema de som do jovem. Porque Radiola NZ Vol. 1, lançado nesta sexta-feira, 24, é uma reunião de histórias musicais. Uma espécie de playlist em forma de disco com inspirações na curadoria musical realizada manualmente durante os anos 1970 e 1980. Mudou-se a mídia (o disco sairá formato físico e nas plataformas digitais), mas a vontade de viajar pela música é a mesma.