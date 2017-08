Músicos relembram o legado de Raul Seixas

Na próxima segunda-feira completam-se 28 anos da morte de Raul Seixas. E para lembrar a partida do cantor e compositor baiano, um grupo de músicos da região vai se reunir neste sábado para prestar as devidas homenagens ao Maluco Beleza. Foto: Paramount Pictures / Divulgação

A organização do show, que acontece no Espaço Batucada, no bairro Antonio Zanaga, é do casal de músicos Danny Asa e Marcio Rogério Salvato.

“O Raul faz parte da nossa história, então resolvemos fazer essa homenagem”, conta Danny. Sobem ao palco o cantor cover Raul Silva, acompanhado dos membros do grupo Raiz Quadrada, de Americana.