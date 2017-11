Músico Clayton Dias colabora com diretor do coro do Vaticano

Em nota, ele falou sobre as outras oportunidades geradas nesta visita ao Vaticano. “Aproveitando a ocasião, terei a oportunidade de assistir aos ensaios e concertos da Cappella Musicale Pontificia Sistina, o Coro Oficial do Papa, e da Cappella Musicale Giulia, Coro da Basílica de São Pedro, bem como visitar compositores e os arquivos dos Coros Pontifícios para o intercâmbio de partituras que serão agregadas posteriormente ao repertório do Coro Monsenhor Nazareno Magi”, celebra Dias.

São poucos os que têm a oportunidade de ver o Papa de “pertinho”. Clayton Dias, o regente do Coro Monsenhor Nazareno Magi, da Basílica Santo Antônio, de Americana, está neste mês de novembro no Vaticano, na Itália. Ele participará de um encontro com o monsenhor Marco Frisina, diretor do Coro da Diocese de Roma.

2º Studium. O regente também está envolvido atualmente na organização do 2º Studium de Música Sacra, evento promovido pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, junto ao Cemulc (Centro de Estudos de Música Sacra e Liturgia da Arquidiocese de Campinas) e Pateo do Collegio, de São Paulo. O evento contará com a presença do monsenhor Frisina.

Dias está à frente do Coro Monsenhor Nazareno Magi deste março deste ano. Natural de Monte Santo de Minas, Minas Gerais, e radicado em Campinas, o novo líder do Coro acumula extenso currículo na Música Vocal, Música Sacra e Canto Gregoriano. Tornou-se doutor em Música no ano passado, e ainda acumula mestrado e bacharelado em Música, com habilitação em voz, pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

