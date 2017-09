Músicas do Michael Jackson são reunidas em coletânea

No dia 29 de setembro, os selos Epic e Legacy Recordings, em parceria com o Espólio de Michael Jackson, lançarão “Michael Jackson SCREAM”, uma coleção com 13 das faixas do artista, como “Ghosts”, “Torture”, “Thriller” e “Dirty Diana”. Além disso, “SCREAM” contará também com uma nova faixa bônus que acaba de ser criada, “Blood on the Dance Floor X Dangerous”, um mashup de cinco músicas produzido pela aclamada dupla de remixers The White Panda, que criou uma nova experiência musical com as músicas “Blood on the Dance Floor”, “Dangerous”, “This Place Hotel”, “Leave Me Alone” e “Is It Scary”. O mashup será oferecido como faixa gratuita instantânea para quem participar das pré-vendas digitais de “SCREAM” e estará disponível em todas as plataformas de streaming.

O álbum estará disponível em dois formatos físicos: CD e um vinil duplo que brilha no escuro (disponível a partir de 27 de outubro), cada um contendo um pôster exclusivo para este formato. Não por acaso, o pôster e a arte da capa trazem a primeira experiência de RA (Realidade Aumentada) já criada para um projeto de Michael Jackson. Foto: Divulgação

Cada uma das faixas de “SCREAM” é marcante à sua própria maneira. Por exemplo, “Dirty Diana” sacudiu a indústria da música quando se tornou o quinto single consecutivo de “Bad” a ir direto para o topo das paradas, fazendo daquele o primeiro álbum a ter tantos singles no “número 1”; “Thriller”, composta por Rod Temperton, foi o sétimo de um inédito número de sete singles entre os Top 10 para “Thriller”, o disco mais vendido de todos os tempos; e o hit “Scream”, que figurou entre os Top 5, é o único dueto entre Michael Jackson e sua irmã Janet.