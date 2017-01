Mulheres ganharam espaço no sertanejo em 2016

O sertanejo é um dos gêneros musicais mais ouvidos do Brasil, mas este ano conquistou ainda mais destaque entre o público pela ascensão das artistas femininas no mercado. A Connectmix, instituição especializada em monitoração de audiência de áudio, divulgou nesta semana que pela primeira vez quatro músicas cantadas por mulheres estiveram entre as dez faixas sertanejas mais tocadas nas rádios do Brasil em 2016.

O “campeão” do ranking foi o cantor Eduardo Costa, com a música “Pronto Falei”, que foi executada 627,2 mil vezes. O artista já emplaca hits entre as dez mais tocadas desde 2014, assim como Jorge & Mateus. Entretanto, a dupla ficou com o 9º lugar da lista, com “Sosseguei”, com 440,2 mil execuções. A “medalha de prata” ficou com Zé Neto & Cristiano, pela música “Seu Polícia”, tocada 587,2 mil vezes no ano. Eles ainda emplacaram na 51ª posição da mesma lista, o sucesso “Sonha Comigo”. Foto: Divulgação

As músicas interpretadas pelas cantoras sertanejas ocuparam a 3ª, 4ª, 5ª e 7ª posições. Naiara Azevedo conquistou o “bronze” com o hit “50 reais”, tocado 583,9 vezes nas rádios brasileiras. Marília Mendonça segue na 4ª posição da listagem com “Infiel”, com 552,5 execuções, e as gêmeas Maiara & Maraisa ocupam dois lugares do ranking das dez mais tocadas: a 5ª posição, com “Medo Bobo”, que contabilizou 529,2 executações; e “10%”, com 524,7 mil execuções. Entre estas duas músicas aparece Marcos & Belutti com “Romântico Anônimo”, tocada 527,3 mil vezes, na 6ª posição.

A cantora Paula Fernandes, que foi uma das mulheres pioneiras no sertanejo da nova geração, trouxe a figura feminina ao ranking de mais tocadas em 2014, quando sua regravação de “You’re Still the One” da cantora norte-americana Shania Twain ocupou a 25ª posições entre os sertanejos mais tocados nas rádios brasileiras daquele ano. Desta vez, ela aparece na listagem em 19º lugar, com a faixa “Piração”. Simone & Simaria ocuparam a 26ª posição com “Quando o Mel é Bom”, e a 31ª com “Meu Violão e Nosso Cachorro”.

Sertanejos mais tocados em 2016

1º Eduardo Costa – “Pronto falei” – 627.210 execuções

2º Zé Neto & Cristiano – “Seu Polícia” – 587.233 execuções

3º Naiara Azevedo -“50 Reais” – 583.941 execuções

4º Marília Mendonça – “Infiel” – 552.502 execuções

5º Maiara & Maraisa – “Medo Bobo” – 529.295 execuções

6º Marcos & Belutti – “Romântico Anônimo” – 527.377 execuções

7º Maiara & Maraisa – “10%” – 524.713 execuções

8º Wesley Safadão – “Coração Machucado” – 451.879 execuções

9º Jorge & Mateus – “Sosseguei” – 440.236 execuções

10º Gusttavo Lima – “Que Pena Que Acabou” – 427.862 execuções

Fonte: Connectmix